Coosalud contrata auditoría forense internacional tras su intervención en 2024

La EPS Coosalud, intervenida administrativamente por la Superintendencia Nacional de Salud en noviembre de 2024, contrató una auditoría forense internacional. El anuncio fue hecho por el superintendente Giovanny Rubiano García, quien señaló que esta medida es de obligatorio cumplimiento para todas las EPS bajo intervención.

El proceso, suscrito con una firma colombiana y otra internacional, tiene como propósito verificar la trazabilidad de los recursos públicos, evaluar la consistencia de los estados financieros y revisar los sistemas de control interno.

Coosalud fue intervenida luego de que la SuperSalud encontrara deficiencias administrativas, financieras, asistenciales y jurídicas, así como riesgos para la continuidad del servicio a sus afiliados. Posteriormente, en diciembre de 2024, la entidad alertó sobre una posible pérdida de más de 200 mil millones de pesos, caso que fue remitido a la Fiscalía.

Durante la intervención también se identificaron inconsistencias en los estados financieros presentados, que no correspondían con la situación real de la EPS.