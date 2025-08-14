Entidades del Estado deben garantizar la deliberación política: Registrador nacional

AME6674. BOGOTÁ (COLOMBIA), 17/06/2025.- El registrador nacional de Colombia, Hernán Penagos, habla con la prensa este martes en Bogotá (Colombia). Penagos aseguró que deja en manos de las altas cortes la decisión de si el organismo electoral que dirige debe hacer o no la consulta popular sobre la reforma laboral convocada por decreto por el presidente Gustavo Petro pese a que ya fue rechazada por el Senado. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda / Mauricio Dueñas Castañeda ( EFE )

El Registrador Nacional, Hernán Penagos, durante el tercer encuentro con medios de comunicación y operadores de televisión hizo un llamado para que los líderes y dirigentes del país, contribuyan a desescalar el lenguaje de odio y la violencia verbal.

En su discurso, mencionó que, ese tipo de mensajes “no pueden tener la última palabra en Colombia”.

El Registrador también aseguró que “no puede cegarse la vida de una persona por sus pensamientos, sus convicciones, mucho menos por sus actitudes o posturas políticas”.

“Ya es hora que los líderes y dirigentes del país contribuyan a desescalar ese lenguaje que hoy está generando serias dificultades para la democracia y el Estado derecho”, afirmó.

Penagos fue enfático en señalar que, las entidades del Estado deben garantizar la deliberación política en el territorio nacional.

“Lo deben hacer hasta en el último rincón del territorio nacional. El derecho al voto libre es una de las características principales de los derechos políticos, que saben ustedes también son derechos humanos”, dijo.

Por otro lado, se refirió a la desinformación y a la abstención como problemáticas que se deben combatir de cara a las jornadas electorales de 2026.

“En la medida que las personas salgan a votar, más legitimidad tienen los dirigentes que resulten elegidos. Tenemos que hacer acciones para que los ciudadanos sufraguen en las próximas elecciones nacionales”, concluyó el Registrador Nacional.