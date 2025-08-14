Gran estación lanza su feria Estación Hogar: ¿cuándo y cómo asistir?

Colombia

Gran Estación es reconocido como uno de los centros comerciales más importantes de Bogotá, pues recibe en promedio 1,5 millones de visitantes al mes y cuenta con una ubicación estratégica en el corazón de la ciudad, sumada a su variada oferta gastronómica, de moda y entretenimiento.

En ese sentido, estas características lo convierten en un punto de encuentro ideal para vivir experiencias únicas, por lo que, desde el 15 y hasta el 31 de agosto, se convierte en el epicentro de la decoración y el diseño con la feria Estación Hogar.

Al respecto, se pronunció Jenny Magdalena Junca, analista administrativa de este centro comercial: “En Gran Estación nos enorgullece ser un centro comercial que va más allá de las compras: somos un espacio donde convergen experiencias que conectan con las personas. Estación Hogar es nuestra apuesta por acercar las últimas tendencias en diseño y decoración a nuestros visitantes y ofrecer a las marcas un escenario con alto impacto y visibilidad”, explicó.

Fecha, horario y detalles de la feria Estación Hogar

Del 15 al 31 de agosto, el Centro Comercial Gran Estación será el escenario de Estación Hogar, la feria que reunirá las últimas tendencias en decoración, mobiliario, diseño interior y productos para el hogar, consolidándose como un evento imperdible para los amantes del diseño y las marcas que buscan conectar con un público exigente.

En 382 m² de terraza al aire libre, ubicada en el tercer piso junto a la plazoleta de comidas y protegida por una moderna carpa, los visitantes encontrarán una selección exclusiva de marcas, así como emprendimientos con propuestas creativas e innovadoras.

Más que un espacio de exhibición y ventas, Estación Hogar ofrecerá asesorías personalizadas, muestras y exhibiciones para inspirar a los visitantes en la transformación de sus espacios, combinando diseño, funcionalidad y estilo.

Asimismo, tenga en cuenta que la entrada a la feria Estación Hogar es libre y se puede ingresar en el horario de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. ¿Listo para vivir esta experiencia?