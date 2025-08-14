Los alcaldes de las principales ciudades del país se reunieron con delegación de EE.UU. en Cartagena

Alcaldes de las principales ciudades del país se reunieron con delegación de EE.UU. en Cartagena. Foto: Alcaldía de Cartagena

El encuentro fue liderado por el embajador John McNamara, el senador republicano Bernardo ‘Bernie’ Moreno y el senador demócrata Rubén Gallego quienes conversaron con los alcaldes de Cartagena Dumek Turbay, Federico Gutiérrez (Medellín), Carlos Fernando Galán (Bogotá), Alejandro Eder (Cali) y Ana María Aljure, como delegada de la Alcaldía de Barranquilla.

Fortalecer los lazos de cooperación bilateral entre ambos países a través de iniciativas conjuntas, seguridad, inversión extranjera y diplomacia económica fueron algunos de los compromisos pactados.

“Desde Estados Unidos consideramos que el futuro democrático de Colombia lo liderarán los alcaldes; por eso queremos seguir siendo los principales socios comerciales y aliados estratégicos de las regiones de Colombia. Y eso nada ni nadie lo va a romper” indicó el senador Bernie Moreno.

Por su parte, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, aseguró que Estados Unidos siempre ha sido un aliado del país.

“Un aliado estratégico, desde siempre, del desarrollo de Colombia. Y nos entusiasma, como alcaldes, quienes desde el poder local estamos apostándole tanto a Colombia, sentir que contamos con el apoyo de Estados Unidos”, expresó el mandatario.

A su turno el alcalde Federico Gutiérrez indicó que “hay que dejar de lado toda dinámica que busque alejarnos de aliados como Estados Unidos. Tenemos que seguir manteniendo la democracia y este encuentro con la delegación de Estados Unidos da esperanza, pues podemos decir que ‘no estamos solos”.

En sintonía, los alcaldes Carlos Fernando Galán y Alejandro Éder resaltaron la importancia de conformar un bloque aliado principalmente en temas de seguridad y comercio.