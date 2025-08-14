Presidenta del Perú visitará isla fronteriza reclamada por Petro para reafirmar soberanía

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, viajará a la fronteriza isla sobre el río Amazonas que reclama su homólogo colombiano, Gustavo Petro, con la intención de reafirmar la soberanía peruana sobre este territorio, donde se encuentra el municipio de Santa Rosa de Loreto.

La visita se realizará esta semana, según anticipó en rueda de prensa el primer ministro del Gobierno peruano, Eduardo Arana, sin detallar el día en que está previsto que se produzca este viaje de la mandataria a Santa Rosa de Loreto, que junto a la ciudad colombiana de Leticia y a la brasileña Tabatinga, conforman la triple frontera de estos países en el río Amazonas.

Arana ya encabezó el pasado jueves una delegación de ministros del Ejecutivo peruano que visitó Santa Rosa de Loreto, a la vez que Petro visitaba Leticia para conmemorar en esta ciudad la Batalla de Boyacá y reiterar que no reconocía a las autoridades peruanas en ese distrito fronterizo recientemente creado por Perú.

Sin embargo, ese día Boluarte no pudo llegar, ya que se encontraba de gira por Asia, donde realizó visitas oficiales a Japón e Indonesia.

Mientras, el viceministro de Relaciones Exteriores de Perú, Félix Denegri, aseguró que el Gobierno rechaza “categóricamente” las nuevas declaraciones de Petro, quien calificó en redes sociales como “ilegales” y “un secuestro” las detenciones el martes 12 de agosto de dos topógrafos colombianos que realizaban mediciones en la isla.

El vicecanciller detalló que los topógrafos se encontraban en territorio peruano en situación irregular y que el caso se encuentra bajo investigación de la Fiscalía.

Además del caso de los dos topógrafos, el Gobierno peruano también protestó formalmente por el sobrevuelo de un avión militar sobre la isla durante la visita de Arana y otros ministros el pasado jueves, mientras que el lunes el precandidato presidencial colombiano Daniel Quintero izó una bandera de Colombia en este territorio que rápidamente fue retirada.

“Instamos al Gobierno de Colombia a detener este tipo de acciones que dañan a la relación bilateral, una relación histórica, tradicionalmente armoniosa, y además perjudica a las poblaciones que viven en la frontera, generando desconfianza y malestar”, sostuvo Denegri.

El viceministro reiteró que la soberanía de Perú sobre Santa Rosa de Loreto se basa en el Tratado de Límites y Navegación Fluvial de 1922, mediante el que Perú entregó a Colombia el territorio entre los ríos Caquetá y Putumayo y otorgó a Colombia un acceso al río Amazonas a través del denominado trapecio amazónico, donde está Leticia, que hasta entonces era peruana.

Asimismo, recordó que Santa Rosa se encuentra en la isla Chinería, que ya fue adjudicada a Perú en 1939 en la comisión demarcadora que ejecutó el tratado de 1922, lo que choca con la postura del Gobierno de Petro, que habla de una isla nueva surgida con posterioridad que debería ser asignada bajo mutuo acuerdo.

El reclamo de Petro se dio después de que el Gobierno de Perú elevase a la categoría de municipio a Santa Rosa de Loreto, una población desde sus inicios hace más de 50 años ha estado administrada por el Estado peruano, como parte hasta ahora del municipio de Yavarí, en la provincia Mariscal Ramón Castilla, de la región amazónica de Loreto, la más extensa del país.

Detrás de la postura de Petro está la posibilidad de que el río Amazonas se desplace hacia el sur y deje al puerto de Leticia seco y taponado por la población de Santa Rosa de Loreto, que eventualmente quedaría sin separación fluvial sobre el territorio colombiano.

