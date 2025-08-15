Alerta por falsas asesorías y promesas de “condonación de deudas” en redes: autoridades investigarán

En los últimos meses se ha intensificado una tendencia en redes sociales de videos que incitan a los colombianos a dejar de pagar sus deudas, bajo la promesa engañosa de que, si su obligación fue vendida a una empresa de cobranza, pueden “condonarla” hasta en un 90 % o simplemente no pagarla.

Al respecto, la ​​Asociación Colombiana del Ecosistema de Crédito, Cobranza y BPO – COLCOB- advirtió que no existe ninguna norma en el país que permita exoneraciones automáticas ni masivas del valor de una deuda ni es cierto que una obligación deje de existir si es transferida a una empresa de cobranza para la recuperación de cartera.

“Promover el no pago, atenta contra la confianza en el sistema financiero y empuja a miles de colombianos a la informalidad y la exclusión crediticia”, afirmó Gloria Urueña, directora ejecutiva de COLCOB.

Incluso señaló que las consecuencias de dejar de pagar una deuda por confiar en información falsa pueden ser muy graves, ya que llevan al consumidor de crédito en dificultades a un mayor deterioro de su historial crediticio, con reportes negativos en centrales de riesgo como Datacrédito o CIFIN. Además, puede enfrentar la acumulación de intereses moratorios y exponerse a procesos judiciales, que podrían incluir demandas y embargos, conforme a lo establecido en la Ley 1564 de 2012.

El gremio agregó que promover el no pago o generar expectativas falsas sobre “condonaciones” masivas no solo es irresponsable, sino que puede agravar el deterioro de la cartera y limitar el acceso al crédito para miles de colombianos.

Y es que según el más reciente informe de la Superintendencia Financiera (mayo de 2025), el saldo bruto de la cartera en Colombia alcanzó $725,3 billones, lo que equivale al 41,5 % del PIB.

Las autoridades investigarán estos hechos.

