Autoridades han evaluado nivel de riesgo de 50 precandidatos presidenciales

Las autoridades han evaluado el nivel de riesgo de 50 precandidatos presidenciales, de los cuales a 47 se les han implementado medidas especiales de protección, de estos esquemas 38 son mixtos (UNP- Policía) y 9 solo con personal de la UNP.

Además, se han realizado 429 acompañamientos especialmente en Valle del Cauca (54), Atlántico (53), Cundinamarca (50), Bolívar (40), Antioquia (39) y Cesar (24). En estas acciones de acompañamiento se han desplegado 3.500 policías.

En el marco del Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (CORMPE), se definirán próximamente los análisis de los 3 precandidatos que están pendientes.