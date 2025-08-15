Consejo de Estado niega incidente de desacato contra Petro por transmisión de consejos de ministros

La Sección Tercera del Consejo de Estado rechazó la solicitud de María Cristina Cuéllar Cárdenas, tutelante, quien pidió que se abriera un incidente de desacato contra el presidente Gustavo Petro alegando que aunque se le había ordenado dejar de transmitir los consejos de ministros por los canales privados y regionales, seguía haciéndolo mediante la figura de alocución presidencial.

Pero el despacho del magistrado Alberto Montaña Plata llegó a conclusión distinta. El consejero de Estado indicó que en su criterio, el presidente Gustavo Petro sí atendió la orden del alto tribunal de no volver a transmitir los consejos de ministros en los canales en los que se le restringió.

“El despacho constató que dichas autoridades cumplieron lo ordenado en la sentencia, toda vez que las intervenciones que ha realizado el Presidente de la República, bajo la figura de consejos de ministros, se han transmitido a través de los canales oficiales y redes sociales de la Presidencia de la República y el sistema de medios públicos RTVC, sobre los cuales es dable entender que se permite su transmisión”, señaló el Consejo de Estado.

Al mismo tiempo, el magistrado Montaña enfatizó en que la solicitud está fundamentada en el supuesto uso de las alocuciones presidenciales para transmisiones más relacionadas con consejos de ministros; por ende, no es objeto del proceso y, en cambio, hay tutelas por aparte que han atacado las recientes alocuciones sobre las cuales el Consejo de Estado se pronunciará en su momento.

Lea también: El Gobierno de Perú hizo un llamado a la unidad en la isla reclamada por Petro