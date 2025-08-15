Policía inhabilitó refinería clandestina en Orito, Putumayo

La Policía Nacional, a través de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, adelantó un operativo contra el apoderamiento ilegal de hidrocarburos en el municipio de Orito, Putumayo, afectando las finanzas y la logística de estructuras criminales de la región.

Durante la intervención se logró la inhabilitación de una refinería clandestina, la destrucción de tres tanques tipo “marcianos”, el desmantelamiento de una piscina utilizada para el procesamiento ilícito y la neutralización de 13.736 galones de hidrocarburo tipo crudo.

Estas acciones impactan directamente la capacidad operativa de los grupos delincuenciales organizados dedicados al hurto de hidrocarburos e instalación de válvulas ilícitas, generando una afectación económica aproximada de 270 millones de pesos mensuales.

Esto representa un significativo avance en la defensa del medio ambiente, al impedir la deforestación de aproximadamente 5 hectáreas de bosque nativo.

