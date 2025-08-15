La Hora del RegresoLa Hora del Regreso

Programas

“Todos somos buenos para matemáticas”: ‘El profe Álex’, edutuber que muestra números de forma divertida

Alexander Gómez, más conocido como ‘El profe Álex’, habló se su labor como profesor de matemáticas a través de redes sociales.

“Todos somos buenos para matemáticas”: ‘El profe Álex’, edutuber que muestra números de forma divertida

“Todos somos buenos para matemáticas”: ‘El profe Álex’, edutuber que muestra números de forma divertida

13:53

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Profe Alex. Foto: Tomada de su canal de Youtube

Alexander Gómez, más conocido como ‘El profe Álex’ en youtube, pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio y detalló que las matemáticas no son tan malas como la mayoría de personas cree.

“El problema de las matemática es que son muchas variables, no aprendimos las bases como la aritmética, hay gente que no aprende ni a sumar y eso hace que todo lo demás sea más difícil”, dijo.

Por otro lado habló de su labor como profesor detallando que el aprendizaje de materias como las matemáticas dependen no solamente del profesor, sino también de los padres y netamente del estudiante.

“Por más bueno que sea el profesor, si el estudiante no quiere aprender no va a aprender”, aclaró.

Finalmente, dijo que él considera que “todos somos buenos para las matemáticas, si uno le dedica tiempo va a ser bueno para eso”.

Escuche W Radio en vivo

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad