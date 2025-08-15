“Todos somos buenos para matemáticas”: ‘El profe Álex’, edutuber que muestra números de forma divertida

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Alexander Gómez, más conocido como ‘El profe Álex’ en youtube, pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio y detalló que las matemáticas no son tan malas como la mayoría de personas cree.

“El problema de las matemática es que son muchas variables, no aprendimos las bases como la aritmética, hay gente que no aprende ni a sumar y eso hace que todo lo demás sea más difícil”, dijo.

Por otro lado habló de su labor como profesor detallando que el aprendizaje de materias como las matemáticas dependen no solamente del profesor, sino también de los padres y netamente del estudiante.

“Por más bueno que sea el profesor, si el estudiante no quiere aprender no va a aprender”, aclaró.

Finalmente, dijo que él considera que “todos somos buenos para las matemáticas, si uno le dedica tiempo va a ser bueno para eso”.

