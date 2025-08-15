Un exgerente de Air-e y una IPS estarían vinculados a megacontrato firmado por el exinterventor

Barranquilla

WRadio conoció los documentos en los que se evidencia la presunta relación del exgerente de compras de la empresa de energía Air-e, Hernán Silva con el Consorcio Suministros Eléctricos de Colombia SEC, mismo al que el exagente interventor de Air-e, Edwin Palma, le entregó un contrato de intermediación de las funciones del departamento de compras de la comercializadora.

Dicho contrato fue adjudicado mayoritariamente a una empresa creada 20 días antes de la firma, cuya dirección física se ubica en una vivienda en un barrio residencial en el sur de Bogotá.

Sin embargo, además de dicha situación, expedientes de la Cámara de Comercio de Bogotá revelaron que, los registros y la inscripción de la sociedad fueron pagados por la razón social Croma Medical IPS S.A.S, una empresa de la que figuró como accionista el mismo exgerente del departamento de compras de Air-e, Hernán Silva y cuya representante legal es su pareja sentimental.

Según el histórico de Macro Integral Soluciones S.A.S, líder del consorcio que firmó con Air-e, bajo el nombre de Croma Medical IPS S.A.S se realizaron los pagos relacionados con impuestos, matrícula, registro mercantil y situación de control empresarial.

Sobre Croma Medical IPS S.A.S, empresa que figura en los recibos oficiales, se confirmó que Silva contaba con una participación inicial del 25% en la misma, mientras que su compañera sentimental era propietaria del 55%.

Cabe mencionar que, recientemente se conoció que, las autoridades solicitaron copias del dicho contrato a Air-e, y que el mismo fue suspendido.

Ante la situación, WRadio solicitó una respuesta al exagente interventor de Air-e, y actual ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien reiteró, lo señalado previamente a este medio de comunicación, asegurando que “la empresa es una empresa que opera bajo derecho privado”.

“Si eso es irregular o antiético, la persona que incurrió en falta fue él. Pero prima facie no hay ilegalidad. O alguna contravención a norma penal, disciplinaria o fiscal. Incluso se sorprendería Ud en saber que la mayoría de contratos allí era de otras empresas del mismo dueño que, como le digo, no tiene nada de irregular”, indicó.

Adicionalmente, mencionó que la información debía ser contrastada por el exgerente de compras para que “él le de las explicaciones sobre la sociedad en la empresa o su relación con la señora”.

Sobre esto último, este medio consultó al exgerente de compras, Hernán Silva y a la IPS Croma Medical Group, sin obtener respuestas formales.

Ante los hechos, se espera conocer algún pronunciamiento por parte de la intervenida empresa de energía Air-e.