Un nuevo video enreda al general Olveiro Pérez Mahecha

El nombre del general Olveiro Pérez Mahecha está otra vez en el ojo del huracán por cuenta de un video publicado en redes sociales en el que se mostraría al esquema de seguridad del oficial realizando trasteos y organizando su ropa por colores.

Este video fue publicado por la Revista Semana y en ella se observa a un supuesto escolta ordenando ropa en un clóset.

En contexto: General habría usado a militares de su esquema de seguridad como empleadas del servicio

En junio de 2024, W Radio reveló en exclusiva una denuncia hecha por unos soldados del Ejército Nacional que también pertenecían a su esquema de seguridad.

Supuestamente, el alto oficial abusó de su poder y utilizó los uniformados “como empleados del servicio”, un hecho que quedó en evidencia en chats que se hicieron públicos.

Según un militar que denunció al general en La W, el general les ordenaba barrer, trapear y hacerles el desayuno a él y a su familia.

Así fue la denuncia conocida por este medio: