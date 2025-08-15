Utilidad de Grupo Argos crece 161% en 2025 y accionistas ganan 1,5 billones tras separación con Sura

El Grupo Argos anunció un crecimiento en su rentabilidad operativa y utilidad neta, producto de un entorno más favorable para su negocio de energía eléctrica, la valorización de los activos en concesiones viales y aeroportuarias y la disciplina operativa y financiera en todas sus plataformas.

Específicamente, la compañía reportó ingresos acumulados por $5,6 billones, disminuyendo un 10,5%, el EBITDA alcanzó $ 1,5 billones y creció un 6%, a la vez que la utilidad neta consolidada en lo que va del año fue de $514.000 millones, aumentando un 161% frente al mismo periodo de 2024.

Le puede interesar: Video: Daniel Quintero interrumpió debate de precandidatos en la ANDI y exhibió bandera de Palestina

Entre tanto, tras el cierre del Proyecto de Escisión, el que Sura y Argos se separaron, el portafolio de los accionistas de Grupo Argos se ha valorizado más de $1,5 billones, incluyendo sus acciones en Grupo Argos y Grupo Sura.

Los accionistas recibirán, además, un 50% más de dividendos hasta enero de 2026, teniendo en cuenta los pagos correspondientes a Grupo Sura.

Tras esta separación de Sura, la empresa señaló que enfocará su estrategia y recursos exclusivamente en sus negocios de materiales de construcción e infraestructura.