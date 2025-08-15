Vuelve la ruta Bucaramanga - Fort Lauderdale, Estados Unidos

Bucaramanga

La alcaldía de Bucaramanga y la Gobernación de Santander confirmaron que desde este 15 de agosto se reactiva la ruta Bucaramanga - Fort Lauderdale en Estados Unidos, que se da en temporada de vacaciones. Se espera que sobre la 1:00 p. m. en el aeropuerto Palonegro esté aterrizando el vuelo proveniente de Estados Unidos.

“Hoy es la llegada del primer vuelo con 180 pasajeros sobre el mediodía de la ciudad de Fort Lauderdale y estaremos esperando, por supuesto, junto con el señor gobernador en el Aeropuerto Internacional de Palonegro para darle la bienvenida a estos 180 pasajeros de la primera ruta del 2025 por la empresa Spirit", señaló Eliana León, secretaria de competitividad de Santander.

Los vuelos desde Bucaramanga hacia Estados Unidos se estarán realizando los días lunes y viernes, el avión será un Airbus 320 con capacidad de 180 pasajeros y los precios por trayecto pueden oscilar entre los mil dólares.

La Alcaldía de Bucaramanga yla Gobernación de Santanderrealizaroncampañas de promocióntras lasuspensión temporal de la rutaen diciembre pasado, debido a un proceso de reorganización empresarial de la aerolínea en Estados Unidos. Conla reactivación, el llamado de las autoridades es a que los viajeros comprensus tiquetes de forma directapara garantizar lapermanencia de la ruta durante todo el año.