Julio Sánchez Cristo DJ: Especial dedicado a Eddie Palmieri
La mejor selección musical con la voz de siempre, la voz original de La W.
PRIMERA HORA
- Sabroso guaguancó - Eddie Palmieri
- Lázaro y su micrófono - Eddie Palmieri
- Muñeca - Eddie Palmieri
- Lo qué traigo es sabroso - Eddie Palmieri
- Si echo pa’lante - Eddie Palmieri
- Café - Eddie Palmieri, Ismael Quintana
- Azúcar - Eddie Palmieri
- Cuídate compay - Eddie Palmieri
- Mi sonsito - Eddie Palmieri
SEGUNDA HORA
- Ajiaco caliente - Eddie Palmieri
- Que suena la orquesta - Eddie Palmieri
- Picadillo - Eddie Palmieri
- Mi montuno - Eddie Palmieri
- Melao para el sapo - Eddie Palmieri
- Busca lo tuyo - Eddie Palmieri
- Palo pa’ rumba - Eddie Palmieri
- Justicia - Eddie Palmieri
TERCERA HORA
- La verdad - Eddie Palmieri
- Bomba del corazón - Eddie Palmieri
- Que lindo eso, eh! - Eddie Palmieri
- La malanga - Eddie Palmieri
- El cuarto - Eddie Palmieri
- Bilongo - Eddie Palmieri, Ismael Quintana
- Helado de chocolate - Eddie Palmieri
- El día que me quieras - Eddie Palmieri
- Cosas del alma - Eddie Palmieri, Tito Rodriguez
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles