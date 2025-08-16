Julio Sánchez Cristo DJJulio Sánchez Cristo DJ

Julio Sánchez Cristo DJ: Especial dedicado a Eddie Palmieri

PRIMERA HORA

  • Sabroso guaguancó - Eddie Palmieri
  • Lázaro y su micrófono - Eddie Palmieri
  • Muñeca - Eddie Palmieri
  • Lo qué traigo es sabroso - Eddie Palmieri
  • Si echo pa’lante - Eddie Palmieri
  • Café - Eddie Palmieri, Ismael Quintana
  • Azúcar - Eddie Palmieri
  • Cuídate compay - Eddie Palmieri
  • Mi sonsito - Eddie Palmieri

SEGUNDA HORA

  • Ajiaco caliente - Eddie Palmieri
  • Que suena la orquesta - Eddie Palmieri
  • Picadillo - Eddie Palmieri
  • Mi montuno - Eddie Palmieri
  • Melao para el sapo - Eddie Palmieri
  • Busca lo tuyo - Eddie Palmieri
  • Palo pa’ rumba - Eddie Palmieri
  • Justicia - Eddie Palmieri

TERCERA HORA

  • La verdad - Eddie Palmieri
  • Bomba del corazón - Eddie Palmieri
  • Que lindo eso, eh! - Eddie Palmieri
  • La malanga - Eddie Palmieri
  • El cuarto - Eddie Palmieri
  • Bilongo - Eddie Palmieri, Ismael Quintana
  • Helado de chocolate - Eddie Palmieri
  • El día que me quieras - Eddie Palmieri
  • Cosas del alma - Eddie Palmieri, Tito Rodriguez

