Internacional

Putin dijo estar seguro de que con Trump en la Casa Blanca no habría habido guerra en Ucrania

El mandatario ruso siguió la línea de Trump y afirmó que si Joe Biden no hubiese sido presidente, hoy no habría guerra en Ucrania.

Donald Trump y Vladímir Putin en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025. (Foto de GAVRIIL GRIGOROV/POOL/AFP vía Getty Images)

Donald Trump y Vladímir Putin en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025. (Foto de GAVRIIL GRIGOROV/POOL/AFP vía Getty Images) / GAVRIIL GRIGOROV

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó este viernes 15 de agosto que está “seguro” de que, si su homólogo estadounidense, Donald Trump, hubiera sido presidente y no el demócrata Joe Biden, no habría guerra en Ucrania.

“Hace tiempo dije: ‘Es un gran error cuando el presidente Trump dice que si él hubiera sido presidente en este momento no habría guerra en Ucrania’. Y estoy bastante seguro de que así habría sido. Y puedo confirmarlo”, afirmó Putin en una rueda de prensa conjunta con Trump.

Y añadió: “Creo que, en general, el presidente Trump y yo hemos construido una relación muy buena, profesional y de confianza, y tengo toda la razón para creer que, siguiendo este camino, podremos llegar antes y mejor al final del conflicto en Ucrania”.

Lea también:

Con estas declaraciones, Putin replicó una de las afirmaciones más repetidas por el estadounidense.

Trump suele referirse al conflicto en Ucrania como “la guerra de Biden” y ha sugerido en numerosas ocasiones que si él no hubiera dejado de ser el presidente entre 2021 y 2025, cuando lo fue el demócrata y empezó la guerra entre Kiev y Moscú, esta no habría tenido lugar.

Entre otras cosas, lo achaca a que Biden no era un líder respetado en Rusia ni en la OTAN. Sin embargo, él sí.

De hecho, antes de regresar a la Casa Blanca, presumió de que resolvería el conflicto en “solo un día”, pero hace unos meses declaró que era más difícil de lo que pensaba.

Trump y Putin comparecieron juntos ante los medios después de casi tres horas de reunión, en una base aérea de Anchorage, en el estado de Alaska, pero no anunciaron ningún acuerdo y se emplazaron a seguir trabajando.

