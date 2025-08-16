La Sociedad de Activos Especiales recuperó un predio ubicado en Santa Rosa de Cabal, Risaralda, que le pertenece a esta entidad, pues tiene sentencia de extinción de dominio, y estaba ocupado irregularmente.

Durante la diligencia hallaron 10 vehículos, uno que fue robado en Bogotá y estaba siendo desguazado en el predio. El inmueble presentaba loteo ilegal, presuntamente dirigido por integrantes de la estructura criminal ‘Las Chivas’ o ‘Los Valencias’.

“De acuerdo con las indagaciones preliminares, el predio estaría siendo utilizado por integrantes de la estructura criminal conocida como ‘Las Chivas’ o ‘Los Valencias’, presuntamente dedicada al sicariato, el fraccionamiento ilegal de terrenos y la comercialización de autopartes provenientes de vehículos hurtados. Entre los señalados se encuentran alias ‘Yaga’ (Jerry Botero) y alias ‘El Burro’ (Wilson Sánchez), identificados como coordinadores de estas actividades delictivas en el municipio”, señaló la SAE en un comunicado.

Además, en esta operación, que se realizó en conjunto con la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, los funcionarios fueron hostigados con dos disparos de escopeta pero salieron ilesos.

SAE recupera predio y descubren vehículo robado, loteo ilegal y hostigamiento armado Ampliar

