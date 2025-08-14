SAE denunciará a exencargado de lujoso ‘narcobien’ Grajales por irregularidades

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) radicará una denuncia ante la Fiscalía por presuntas irregularidades en la administración del Grupo Grajales, la vinícola de narcos del norte del Valle que estaba a manos de Iván Urdinola.

Y es que La W conoció que la entidad descubrió que habría irregularidades en el nombramiento del representante del Grupo, Eduardo Cermeño, quien llegó de la mano del expresidente de la entidad, Daniel Rojas, en este Gobierno. La denuncia en su contra es por administración desleal.

Pero la denuncia también resalta que Cermeño habría creado 44 cargos nuevos, algunos por sueldos de hasta 27 millones de pesos, con salarios y beneficios extralegales, sin autorización o delegación de la junta directiva. Beneficios como auxilios de movilidad, alimentación y comunicación.

De hecho, la contratación mensual de 44 personas suma $ 238 millones de pesos.

Sumado a eso, dicen que los mismos directivos estaban arrendándose a ellos mismos habitaciones del hotel Grajales. Uno de los inmuebles lo habrían destinado como lugar de habitación y de trabajo de los directivos. Incluso habrían contratado a cuatro personas para ayudarles en servicios generales, cocina, lavandería, mantenimiento general, reparaciones locativas y jardinería.

Con todo esto, la SAE estima que hubo una productividad negativa del bien inmueble de $68.961.048, en 2024 y gran parte de esto por cuenta de las contrataciones.

Pero lo que más llama la atención es que habría una presunta contratación de personal con presuntos nexos ilícitos al contratar a Daniel Toloza como embajadora de marca. Ella tendría un vínculo con Cesar Augusto Valencia Mosquera, presunto emisario de Diego Marín, alias Papá Pitufo, lo cual podría generar riesgos reputacionales a la empresa.