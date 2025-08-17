Lula afirmó que prefiere plantar comida en lugar de odio, en un mensaje dirigido a Trump

El 13 de agosto de 2025, el presidente Lula da Silva en una ceremonia en el Palacio de Planalto. (Foto de Ton Molina/NurPhoto vía Getty Images) / NurPhoto

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que prefiere plantar comida en lugar de odio y violencia, en un mensaje que dirigió en las redes sociales a su homólogo estadounidense, Donald Trump, a quien acusa de negarse a dialogar con Brasil sobre las sanciones arancelarias que le impuso al país.

“Estoy plantando comida, y no violencia y odio. Espero presidente Trump que un día podamos conversar para que conozca la calidad del pueblo brasileño”, aseguró el líder progresista brasileño en un vídeo publicado en la noche del sábado y en el que aparece cultivando una muda de uva en los jardines del Palacio de la Alvorada, la residencia de la Presidencia.

Desde que Trump anunció la imposición de un arancel adicional del 50% sobre la importación de productos brasileños, el Gobierno de Lula ha intentado abrir diferentes canales de diálogo con el de Estados Unidos para intentar un acuerdo comercial, pero hasta ahora ha encontrado las puertas cerradas.

“Quería aprovechar este sábado en que estoy plantando una muda de uva en el Palacio de la Alvorada, un lugar que espero que un día usted pueda visitar, para que conversemos y para que conozca el verdadero Brasil”, agregó el mandatario brasileño.

Según Lula, el “verdadero Brasil” que espera mostrar a Trump es el de un país al que le gusta tanto Estados Unidos como también China, Rusia, Uruguay y Venezuela, ya que quiere conversar con todos y no enemistarse con ninguno.

El Gobierno brasileño afirma que pretende conversar con Estados Unidos sobre sus diferencias comerciales, pero que no acepta negociar su soberanía.

Ello debido a que Trump condiciona la negociación arancelaria a la suspensión de los procesos judiciales que se siguen contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, líder de la extrema derecha brasileña, aliado del mandatario estadounidense y juzgado en Brasil por golpismo.

El presidente estadounidense también justifica la elevación de los aranceles a Brasil, el país al que le impuso la mayor sanción, como una respuesta a las decisiones de la Justicia brasileña para supuestamente censurar a empresas estadounidenses.

La crisis diplomática entre los dos países también se agravó por la decisión del Gobierno estadounidense de retirarle el visado de entrada al país a ocho de los once miembros de la Corte Suprema de Brasil, responsable del proceso contra Bolsonaro.

