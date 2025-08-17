Resultados Chontico Noche: HOY domingo 17 de agosto de 2025

El chance Chontico es uno de los juegos de azar más populares en el país. El Chontico juega dos veces en el día y la versión de la tarde se juega todos los días de la semana.

Chontico Día juega a la 1:00 de la tarde y la versión de la noche, hacia las 7:00 de la noche.

El Chontico se ha convertido en uno de los chances favoritos de los colombianos y sus juegos inspiran a miles de apostadores y su nombre, según su creador, está inspirado en el chontaduro, la fruta típica de Valle del Cauca.

Resultados Chontico Noche de HOY 17 de agosto

Este domingo 17 de agosto se llevó a cabo un nuevo sorteo del Chontico Noche y estos fueron los resultados.

Número ganador:

Quinta balota:

¿Cada cuánto se juega el chance Chontico Noche?

El chance Chontico Noche se juega en Colombia todos los días desde el departamento del Valle del Cauca.

De lunes a viernes a las 7:00 de la noche, los sábados a las 10:00 de la noche, los domingos y días festivos a las 8:00 de la noche.

El encargado de transmitir el sorteo es el canal Telepacífico.

¿Cuánto paga el Chontico Noche si se lo gana?

El Chontico es una especialidad de chance y paga igual que otros sorteos de este tipo: