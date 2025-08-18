Fue capturado el presunto jefe criminal de ‘Los Costeños’ en Barranquilla

Unidades del GAULA de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía Primera Especializada de Barranquilla, dieron a conocer la captura en flagrancia del señalado actor criminal por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

La detención se realizó en medio de una diligencia de registro y allanamiento en el barrio ‘Los Ángeles 1’ de la capital del Atlántico.

Lea también: Ejército destruyó laboratorio de cocaína del GAO Conquistadores de la Sierra Nevada

El hombre, conocido como alias ‘Charawy’, al parecer era uno de los jefes de zona del grupo delincuencial organizado ‘Los Costeños’.

Según las investigaciones, el ahora procesado sería el principal dinamizador y recolector de dinero producto de extorsiones a comerciantes de los barrios: El Pueblito, Los Ángeles, Los Olivos, La Pradera, La Manga y La Ceiba.

De acuerdo con el informe de la Policía, este operaba presuntamente bajo las órdenes de alias ‘Muleta’, también integrante de la misma estructura criminal.

“Durante el procedimiento fueron incautados una granada y un teléfono celular, el cual era utilizado para realizar llamadas extorsivas con el fin de intimidar a las víctimas”, indicó la institución.