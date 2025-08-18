Pilotos de Enduro representan a Colombia en Olimpiadas del deporte en Italia

Pablo Ancizar, piloto profesional de enduro y campeón nacional de six days enduro en 2024, estuvo en los micrófonos de La W para hablar sobre su participación en las olimpiadas de enduro en Bérgamo, Italia.

Ancizar lleva practicando enduro desde que tiene 4 años cuando su padre le regaló su primera moto; viajó este fin de semana a Italia para competir con la selección nacional de enduro, en six days en enduro, una carrera de 6 días y 7 horas diarias, gracias a su victoria en el año 2024.

La carrera se desarrollará a lo largo de esta semana en un clima de 38 grados, representando a Colombia no está únicamente él, sino que cuenta con 3 compañeros, Eduardo Vega, Tomás Jaramillo, Martín Chica, que hacen parte del Colombia World Trophy Team.

¿En qué se diferencia el enduro con otras modalidades de competencia en moto?

Según el competidor, es un terreno mucho más variado, travesía por montañas, partes secas, con barro y bosque, en donde toda la mecánica es llevada por el piloto, el cuidado de la moto, por lo que deben protegerse a ellos mismos como a esta.

¿Cómo es el apoyo en Colombia para el enduro?

Ancizar comenta que en cuanto al apoyo cuentan con varios patrocinadores, que de cierta manera les ofrecen una pequeña parte que les ayudó a llegar allá , igual que el Ministerio del Deporte y la federación colombiana de motociclismo; remarca que el trabajo que hace con sus redes sociales fue el que les aporto de gran manera para poder representar a Colombia en este mundial.

¿Cómo se prepara?

El preparamiento del piloto lleva desde el año pasado, en dónde lleva entrenamiento entre moto y bicicleta, junto con un estricto control de nutrición, gimnasio y crossfit pues la competencia requiere de un gran desgaste físico y mental.

Por la parte mental, el entrenamiento es de concentración pues deben pensar en el cuidado de ellos y de la moto, pues si en la parte mecánica hay algún fallo no pueden terminar la carrera.

