Ataque armado en el municipio de El Colegio dejó tres muertos y tres heridos

Tres personas fueron asesinadas por hombres armados en una gallera de la zona rural del municipio de San Carlos, Córdoba.

Por medio de su cuenta de X, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó el ataque armado en el que tres personas murieron y otras tres más resultaron heridas en el municipio de El Colegio.

“A las 2:30 de esta tarde, aproximadamente, se solicita presencia de la Policía en la finca Villa Claudia, vereda San Ramón, zona rural del municipio de #ElColegio, encontrando a tres personas muertas por armas de fuego (2 mujeres y 1 hombre). Estos se encontraban al interior de la finca, siendo atacados con arma tipo pistola calibre 9mm, según información preliminar”, confirmó Rey.

Tres personas más resultaron lesionadas y fueron remitidas a un centro asistencial.

“En el hecho, además, resultaron lesionadas tres personas más por arma de fuego; un hombre de 26 años con herida de antebrazo izquierdo, hombre de 68 años con herida en el cuello y hombro y una mujer de 49 años con herida abdominal. Dos de estos heridos han sido remitidos al hospital de La Mesa”.

Según lo informado por el gobernador, los testimonios de los hechos hablan de “hablan de 4 delincuentes en 2 motocicletas, al parecer extranjeros, preguntando por un dinero guardado en el domicilio; al obtener respuesta negativa de los moradores, proceden indiscriminadamente a disparar”.

Ante los hechos, Rey pidió al comandante de la Policía de Cundinamarca, al personal de la SIJIN, SIPOL y GAULA que atiendan el caso.

“Se ha activado plan candado, hemos pedido proteger a las personas heridas y desplegar toda nuestra capacidad de investigación criminal”, concluyó.

