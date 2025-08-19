Expresidente de Nueva EPS responde a la Procuraduría tras formulación de cargos por el Plan Semilla

El expresidente de la Nueva EPS, José Fernando Cardona Uribe, emitió un comunicado en el que se pronunció frente a la formulación de cargos por parte de la Procuraduría General de la Nación, que lo investiga por presuntamente haber autorizado el Plan Semilla con recursos que deberían destinarse al aseguramiento en salud.

Cardona explicó que el Plan Semilla fue aprobado durante su gestión como presidente de la EPS y consistía en un aporte de la empresa de seis días de salario al trabajador, siempre que este hiciera un ahorro voluntario equivalente a doce días.

Según su versión, este esquema hacía parte de los beneficios laborales que la ley permite a las compañías en Colombia, como subsidios de vivienda, primas extralegales o apoyo educativo.

El exdirectivo recordó que en 2021 la Contraloría General de la República auditó los recursos del Plan Semilla y trasladó el hallazgo a la Procuraduría.

Posteriormente, en agosto de 2022, la Contraloría Delegada para el sector salud ordenó el cierre y archivo de la indagación, al concluir que el uso de los recursos fue acorde con la ley y que no hubo detrimento patrimonial.

En su pronunciamiento, Cardona señaló que durante su gestión la Nueva EPS destinó en promedio el 3,7% de la UPC en gastos administrativos, cifra por debajo del límite legal del 10%.

También manifestó que la Procuraduría, tres años después de ese cierre, decidió formular cargos en su contra por el mismo caso.

El expresidente de la entidad aseguró haberse enterado de la imputación recientemente y dejó constancia de que no fue notificado oportunamente, lo que le impidió presentar su versión en la etapa inicial.

Finalmente, sostuvo que el auto de cargos no constituye un fallo por mal uso de los recursos de la salud y pidió respeto por la presunción de inocencia y el debido proceso.