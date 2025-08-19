La UE, “consternada” por demolición israelí de una escuela que financiaba en Cisjordania

La Unión Europea (UE) se declaró este martes 19 de agosto “consternada” por la destrucción por parte de Israel de una escuela financiada por Francia y la propia UE en Cisjordania que debía haber acogido a centenares de escolares palestinos, al tiempo que pidió que las inversiones europeas en apoyo al pueblo palestino queden protegidas de la “destrucción” de Israel.

El portavoz señaló que la escuela debía acoger a cientos de estudiantes palestinos de varias comunidades en el área C y que la UE apoya proyectos que promuevan el desarrollo económico y mejoren la calidad de vida de las comunidades palestinas en este área.

También Francia había condenado ya el pasado viernes la destrucción de esta escuela y pedido cuentas a las autoridades israelíes por su demolición. La infraestructura se estaba construyendo en el marco del programa de desarrollo rural de la Agencia Francesa de Desarrollo y en coordinación con la UE.

