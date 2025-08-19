Papa León XIV afirmó que “hay esperanza” ante las negociaciones sobre Ucrania

El Papa León XIV el 17 de agosto de 2025. FOTO: Marco Iacobucci/SOPA Images/LightRocket via Getty Images / SOPA Images

El papa León XIV ha expresado este martes que “hay esperanza” ante las negociaciones para acabar con la guerra en Ucrania, al ser preguntado al respecto a su salida del palacio de Castelgandolfo para regresar al Vaticano.

“Hay esperanza, pero todavía es necesario trabajar mucho, rezar mucho y buscar verdaderamente la vía para seguir adelante y encontrar la paz”, respondió el pontífice ante los medios, preguntado por las negociaciones para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania.

El papa estadounidense suele aprovechar sus actos públicos para pedir la paz en Ucrania y otros lugares y, desde su elección el pasado mayo, ha recibido al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y ha ofrecido el Vaticano como lugar para una eventual negociación.

Preguntado también si se mantiene en contacto con otros líderes implicados en esta cuestión, respondió: “De vez en cuando hablo con algunos. Continuamente. Recemos y busquemos el modo de progresar”.

En la víspera, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había organizado un encuentro multilateral en la Casa Blanca con el propio Zelenski, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; los presidentes de Francia y Finlandia, Emmanuel Macron y Alexander Stubb; los primeros ministros de Reino Unido e Italia, Keir Starmer y Giorgia Meloni, y el canciller alemán, Friedrich Merz.

Mientras que el pasado viernes 15 de agosto, el mandatario estadounidense se reunió con el presidente ruso, Vladímir Putin, en Alaska.

Trump ha afirmado que ya ha empezado a “organizar” una reunión entre los líderes ruso y ucraniano.

