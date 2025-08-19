La Casa Blanca aseguró que Putin ha prometido a Trump que se reunirá pronto con Zelenski
La Casa Blanca aseguró este martes, 19 de agosto, que el presidente ruso, Vladímir Putin, ha prometido en conversaciones con su homólogo estadounidense, Donald Trump, que se reunirá pronto con el jefe de Estado ucraniano, Volodímir Zelenski, pese a los mensajes imprecisos que ha emitido Moscú en las últimas horas sobre este asunto.
Noticia en desarrollo...
