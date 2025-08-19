La Casa Blanca aseguró que Putin ha prometido a Trump que se reunirá pronto con Zelenski

Presidente Donald Trump de Estados Unidos y Presidente Putin de Rusia en la Cumbre de Alaska. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP via Getty Images / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

La Casa Blanca aseguró este martes, 19 de agosto, que el presidente ruso, Vladímir Putin, ha prometido en conversaciones con su homólogo estadounidense, Donald Trump, que se reunirá pronto con el jefe de Estado ucraniano, Volodímir Zelenski, pese a los mensajes imprecisos que ha emitido Moscú en las últimas horas sobre este asunto.

Noticia en desarrollo...

