Refinería de Cartagena generó energía solar para abastecer 2.200 hogares en un año

Se trata de la primera fase de la implementación de la granja solar de la Refinería de Cartagena, que garantiza una producción de 4,4 gigavatios hora.

Imagen de referencia de granja solar. Foto: Getty Images

Alejandro Esteban Arteaga

La Refinería de Cartagena generó energía solar para abastecer 2.200 hogares en un año, siendo esta, de acuerdo con Ecopetrol, la primera fase de implementación que culminó a mediados de julio se logró una producción que abastece la operación de 34 unidades de producción.

Una vez culminada la instalación de 40.146 paneles solares en esta granja de 19,9 hectáreas, se generó este volumen de energía.

Desde Ecopetrol estamos comprometidos con la descarbonización y la transición energética. Por esta razón, nuestra granja solar ya está generando energía limpia para robustecer y diversificar el sistema eléctrico de nuestra refinería. Con esta apuesta, logramos reemplazar el uso de combustibles fósiles para la autogeneración de energía y, así́, mitigar la emisión de gases efecto invernadero”, manifestó Ecopetrol en un comunicado.

Ecopetrol espera lograr a finales de este año poner en funcionamiento la totalidad de la capacidad eléctrica de la granja solar, que ofrecerá un suministro de hasta 34,4 gigawatios año, para el suministro de energía equivalente a 18 mil 200 viviendas en Colombia.

