El número de gazatíes que han muerto buscando comida superó los 2.000

El número de personas que han muerto en la Franja de Gaza mientras buscaban ayuda humanitaria ya supera los 2.000, según los datos publicados este miércoles 19 de agosto por el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por el Gobierno del grupo islamista Hamás.

De acuerdo con el informe, que recuenta los fallecidos hasta el día anterior, este martes murieron 22 personas mientras trataban de recibir comida en los puntos de reparto de la polémica Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, en inglés) o en los cruces por donde pasan los pocos camiones de la ONU y otras organizaciones que llegan al enclave, lo que eleva el total de muertos a 2.018.

Le puede interesar: Ejército israelí confirmó que ya está en la “fase inicial” para tomar la ciudad de GazaAdemás, 34 personas murieron por otros ataques israelíes en el enclave, lo que eleva el número total de fallecidos desde el comienzo de la guerra, el 7 de octubre de 2023, a 62.122.

