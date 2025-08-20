Indagan doble homicidio en vía pública de Soledad, Atlántico

Barranquilla

Las autoridades investigan el hecho violento en el que fueron asesinados dos hombres en el municipio de Soledad, Atlántico, cuando se movilizaban en una motocicleta en una vía pública.

Según se conoció, las víctimas del crimen fueron interceptadas por 6 presuntos delincuentes, que los atacaron en medio de una carretera.

El hecho ocurrió en el sector de ‘Los Manantiales’ del municipio.

Los fallecidos fueron identificados como Luis Eduardo Torres Torres de 39 años y Carlos Andrés Jiménez Polo de 28 años.

El primero, proveniente de Venezuela, era conocido como ‘Chespi’ y registró cuatro anotaciones judiciales.

Este había sido objeto de dos atentados, al parecer, relacionados con disputas por tierras de supuesta procedencia ilegal.

Los móviles del grave crimen son investigados por parte de las autoridades.