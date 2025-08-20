“No soy candidato presidencial y todavía no sé si lo seré”: Roy Barreras

El exembajador y exsenador Roy Barreras anunció este 20 de agosto nuevas movidas políticas de cara a las elecciones del 2026. Por un lado, dijo que está preparando una lista al Senado de La Fuerza, su partido político. Y por el otro, aseguró que todavía no ha decidido si será candidato presidencial.

“No soy candidato y no sé si lo seré. Estoy esperando respetuosamente el proceso de octubre. Allí saldrá, si todo sale bien, un candidato o candidata de la izquierda”, aseguró sobre la consulta del Pacto Histórico, en la que buscan escoger a un candidato único de la coalición petrista.

Luego de que se resuelva ese asunto, dijo que analizará si debería participar en una eventual consulta del Frente Amplio, que sería la gran coalición de izquierda que impulsa el petrismo y que se medirá en marzo del 2026.

“Entonces, allí saldrá una opción para participar en el Frente Amplio. Voy a esperar al candidato o candidata que recoge esa fuerza y después de que ese proceso termine, examinaremos si resulta útil o no que yo acuda", dijo.

Según dijo, la lista que prepara del partido La Fuerza, ya cuenta con 31 aspirantes, principalmente de las regiones del Pacífico y Caribe. De otro lado, no descartó una posible coalición con Unitarios, la plataforma que lidera la senadora y precandidata presidencial Clara López.