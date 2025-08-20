Organizaciones médicas alertan crisis en la Subred de Salud Centro Oriente

En un comunicado, los firmantes señalaron que en los últimos meses se ha evidenciado desabastecimiento de insumos básicos y medicamentos, retrasos en exámenes diagnósticos y deficiencias administrativas que afectan la prestación del servicio.

De acuerdo con el documento, estas condiciones han generado riesgos para la salud de los pacientes y dificultades para el ejercicio profesional de médicos y trabajadores asistenciales, quienes denuncian sobrecarga laboral y falta de garantías legales para el desarrollo de su labor.

El llamado fue dirigido a la Secretaría Distrital de Salud, el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud, la Procuraduría, la Personería de Bogotá, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, con el fin de que se adopten medidas inmediatas para garantizar dotación de insumos, mejoras administrativas y protección laboral.

Entre las propuestas también se solicita incluir a las organizaciones médicas en la construcción de soluciones sostenibles que permitan evitar un colapso en la atención, no solo en la Subred Centro Oriente, sino también en las demás subredes de la ciudad.

La declaración fue respaldada por representantes de sindicatos, colegios médicos y asociaciones profesionales como SIMO D.C., Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá, Colegio Médico Colombiano, Asmedas y la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación (SCARE), entre otros.