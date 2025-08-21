En frontera, los organismos de socorro se alistan para atender posible eventualidad en Venezuela

Venezuela

La tensión entre Venezuela y los Estados Unidos, tiene en máxima alerta a los organismos de socorro en zona de frontera, quienes se preparan para atender una posible eventualidad que se pueda estar dando sobre la línea limítrofe.

“Desde la Cruz Roja, nosotros tenemos activo nuestro plan de contingencia o de emergencia, que es la ficha clave para nuestro accionar. Nosotros estamos constantemente preparados ante cualquier eventualidad. Como ya hemos tenido antecedentes y hemos tratado estos temas, ya tenemos la experiencia para tratar a la población” dijo María José Monsalve, Coordinadora de Construcción de Paz y Doctrina institucional de la Cruz Roja Seccional Norte de Santander.

“Si algo, en algún momento se llega a presentar, nuestra acción es complementaria al estado. Ahí nosotros activaríamos nuestros planes de contingencia e iniciaríamos la atención que se requiera” dijo Monsalve.

Resaltó que durante los últimos diez años, han activado en varias oportunidades dichos planes de contingencia, por eventos políticos que se han presentado en Venezuela y que producen un coletazo en zona de frontera.

“Nosotros constantemente atendemos a población migrante, en nuestro trabajo diario, y adicional a eso, hemos activado los planes de contingencia. Hemos estado en los puentes, cuando cierran las fronteras, con ambulancias, con equipos médicos, de primeros auxilio, que son nuestro fuerte y es la capacidad de atención a esta población de especial atención”.

Recordó que, desde el 2015 y hasta la fecha, han atendido más de 100.000 migrantes que han dejado Venezuela.