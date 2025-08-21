Fue capturado el exnovio de Laura Blanco, la periodista que murió tras caer de un edificio en Bogotá

Bogotá

Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación capturaron a Óscar Santiago Gómez, exnovio de la periodista Laura Camilo Blanco, quien murió el pasado 27 julio tras caer del noveno piso de un edificio en un conjunto residencial al occidente de Bogotá.

La captura de Gómez se logró en medio de un fuerte operativo realizado en la localidad de Engativá en la ciudad de Bogotá. Según las autoridades, este individuo sería el responsable de la muerte de la joven de 26 años en medio de una discusión que habrían sostenido en el apartamento de la mujer.

En días pasados, Carmen Cecilia Osorio Martínez, mamá de Laura Camila Blanco, aseguró en diálogo con La W que Óscar Santiago Gómez sería el único responsable de la muerte de su hija.

Según relató Osorio, este hombre sería el novio de Blanco, con el que llevaba dos años de relación y de quien no tenía razón. Además, aseguró que la relación entre su hija y su novio no era la mejor, pues en varias ocasiones incluso se habían separado.

“Tuvieron una relación de dos años que no fue seguida porque a veces peleaban. Por el hecho de estar en el mismo contexto laboral, ellos volvían a tener contacto y reanudaban la relación. Tenían demasiados conflictos y formas de ser contrarias, él le hacía muchas exigencias a mi hija”, aseguró.

Osorio también aseguró que no tenía cercanía con el novio de su hija ni con su familia: “Él no es esa persona que uno conoce desde hace mucho tiempo, de toda la vida, como puede suceder en algunos casos. Lo conocí porque mi hija entró a trabajar en esa empresa y allá lo conoció, él ya estaba trabajando en esa empresa y obviamente tuvimos algún contacto en algunas ocasiones”.

Le puede interesar: El 68% de los jóvenes muertos en Colombia son por casos de sicariato: MinDefensa

En ese sentido, reiteró que ella nunca tuvo contacto con la familia de Gómez, ni siquiera con sus padres, “a excepción del hermano de él y de un tío que también es muy allegado”. Con los papás nunca tuve contacto”.

Escuche W Radio en vivo: