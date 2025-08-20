El 68% de los jóvenes muertos en Colombia son por casos de sicariato: MinDefensa

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, presentó cifras de homicidios durante un Consejo de Ministros liderado por el presidente de la República, Gustavo Petro.

“Las causas de los casos de homicidios en Colombia son básicamente las venganzas, el tráfico de estupefacientes, la intolerancia y nos preocupa enormemente ese fenómeno que nos obliga a preguntarnos en qué departamentos, en qué municipios y cuáles son las causas” informó.

Señaló, además, que en las zonas urbanas del país se presenta un importante número de homicidios, asociados a fenómenos criminales.

“En el área urbana sigue la violencia, más en el área rural, si lo comparamos proporcionalmente con los lugares donde habitan más los colombianos y encontramos estás cifras: el 61% son casos de sicariato, riñas el 19%, la violencia intrafamiliar 6% y ataques por los grupos residuales 2%”, señaló Sánchez Suárez.

Además, informó que han incautado 2.253 toneladas de cocaína equivalentes a 6.193 millones de dosis, neutralizado a 16.400 integrantes de grupos armados y recuperado 67.502 armas.

En materia de reclutamiento ilícito de menores, el Ministro fue enfático: “En comparación, entre 2024 y 2025, logramos reducir en un 46% este delito. Los principales responsables siguen siendo las disidencias de las extintas Farc, el ELN y el Clan del Golfo. Para lograrlo, hemos adoptado dos estrategias fundamentales: declarar como objetivos militares de alto valor a los reclutadores y desplegar 181.000 acciones en todo el país en materia de prevención y protección de niños, niñas y adolescentes por parte de nuestra Fuerza Pública”.

Por su parte, el general Carlos Fernando Triana, Director General de la Policía Nacional, habló sobre los casos de homicidios en los que se registran niños, niñas y adolescentes.

“Los homicidios por sicariato tienen una alta correlación con el uso de menores de edad y en el tráfico local de estupefacientes en las principales ciudades. En los últimos tres años, señor Presidente, 764 menores de edad han sido aprehendidos por homicidio intencional, es decir, un 83% en flagrancia y un 17% por orden judicial”, informó Triana.