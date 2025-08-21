Icetex lanzó cursos cortos y virtuales en Instituto Europeo de Posgrado: ¿cómo inscribirse?

Muchos colombianos y, en general, muchas personas alrededor del mundo ven como una oportunidad grande de conseguir más oportunidades académicas y, todavía más, laborales, el hecho de realizar determinados estudios en el exterior, por lo cual hacer esto se convierte en caso que un sueño para algunos seres humanos.

Así, para algunas de las personas que se trazan este tipo de objetivos, el esfuerzo económico es todavía mayor, ya que los costos suelen ser altos, y por este motivo. Es aquí en donde entran las mismas instituciones de educación superior y también, otras entidades que le facilitan a las personas acceder a este tipo de estudios.

En ese sentido, también entraría el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), quienes han logrado diferentes convenios con universidades de variadas partes del mundo para que los colombianos adquieran becas y se formen académicamente en cursos cortos, pregrados, maestrías o doctorados.

Con base en lo anterior, también se debe destacar que en materia de becas, el ICETEX cuenta con varias secciones en donde está el historial, las becas actuales, los programas especiales y, por último, las becas aliados de la institución en donde esta misma “solo realiza su difusión para conocimiento de los interesados”.

A través de su página web, el ICETEX informa constantemente las becas que tiene disponibles para estudios en el exterior. De acuerdo con lo anunciado, esto “contribuye al fortalecimiento de la internacionalización de la educación (…) y así brindar oportunidades a estudiantes y profesionales colombianos para impulsar sus trayectorias educativas”.

Uno de estos convenios es con varios países de Europa que, en este caso, está ofertando cursos cortos y virtuales en Instituto Europeo de Posgrado. En W Radio le contamos todos los detalles.

¿De qué trata la convocatoria?

El Icetex, en su página web, explica lo siguiente: “El Instituto Europeo de Posgrado, en el marco de la cooperación entre el Gobierno de Colombia y el Gobierno de España, ofrece cursos ejecutivos certificados a ciudadanos(as) colombianos(as) provenientes de cualquier parte del territorio nacional, enfocados en habilidades informáticas (básicas, intermedias y avanzadas), Inteligencia Artificial, marketing, negocios y emprendimiento”.

Así mismo, subrayan que “la persona seleccionada podrá realizar su curso corto hasta el 15 de enero de 2026. Luego de esta fecha no podrá ser certificada su formación”.

¿A quién va dirigida la convocatoria?

"La convocatoria está dirigida a ciudadanos(as) colombianos(as) en cualquier parte del territorio nacional y tengan interés en adquirir conocimientos enfocados en habilidades informáticas (básicas, intermedias y avanzadas), así como inteligencia artificial, marketing, negocios y emprendimiento", dice.

¿Cuáles son los requisitos para participar?

Estos son los requisitos para participar.

Persona natural de origen colombiano: Información que se verificará con copia simple por ambas caras de la cédula de ciudadanía colombiana. Formación académica requerida: Las personas aspirantes deben haber culminado sus estudios de bachillerato, técnicos, tecnólogos o estudios de pregrado en una institución de educación reconocida por la autoridad competente en materia de educación o convalidado por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Edad: Haber cumplido los 18 años a la fecha de cierre de esta convocatoria y no ser mayor de 65 años a la misma fecha. La información se verificará con copia simple por ambas caras de la cédula de ciudadanía. Carta de Compromiso: Diligenciar y suscribir o firmar la carta de compromiso.

¿Cuáles son los cursos disponibles?

Artificial Intelligence Tecnologías Web Linux (Nivel Básico) SQL (Nivel Básico) Python (Nivel Básico) Análisis Básico de Datos Estadísticos Power BI (Nivel Básico) Power BI (Nivel Medio) Power BI (Nivel Avanzado) Tableau (Nivel Básico) Tableau (Nivel Medio) Tableau (Nivel Avanzado) Sostenibilidad y ODS Agile Management Microsoft Project (Nivel Básico) Microsoft Project (Nivel Medio) Microsoft Project (Nivel Avanzado) Escritura Académica (Nivel I) Escritura Académica (Nivel II) Introducción a la Investigación en los Negocios Google for Education (Nivel I) Gestión Digital del Talento Motivación y Liderazgo Transformación Digital Social Media Marketing Design Thinking Marketing Método Harvard de Negociación Lo que los grandes vendedores saben sobre la venta Gestiona tu tiempo

Si desea inscribirse en alguno de estos, haga clic aquí: https://web.icetex.gov.co/es/-/convocatoria-de-cursos-cortos-ejecutivos-instituto-europeo-de-posgrado-iep.

Adicionalmente, en ese mismo link, en el apartado de cursos, podrá descargar un excel en donde están los links de cada curso.

Fechas de la convocatoria

Comisión nacional de becas: 30 de octubre de 2025

30 de octubre de 2025 Apertura: 6 de agosto de 2025

6 de agosto de 2025 Estado de la convocatoria: Abierta

Cierre: Hasta las 5:00 p.m. del 15 de octubre de 2025

Hasta las 5:00 p.m. del 15 de octubre de 2025 País: España

España Área de estudio: General

General Oferente: Instituto Europeo de Posgrado

Instituto Europeo de Posgrado Duración del programa: 50 horas

50 horas Fecha inicio: 6 de agosto de 2025

6 de agosto de 2025 Título a obtener: Certificado de finalización del curso

Certificado de finalización del curso Ciudad: Virtual

Virtual Centro docente: Instituto Europeo de Posgrado

Instituto Europeo de Posgrado Tipo de curso: Virtual - Asincrónico

Virtual - Asincrónico Idioma: Español

Español Fecha final: Hasta las 5:00 p.m. del 15 de octubre de 2025

Hasta las 5:00 p.m. del 15 de octubre de 2025 Estudio: Curso corto

