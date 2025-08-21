Magistrado Ibáñez criticó duramente los “autoritarismos” que buscan “erosionar” la democracia
El presidente de la Corte además lamentó que el constitucionalismo tenga que “cerrar filas” para defender las instituciones ante un panorama mundial de regímenes que buscan convertir a las Cortes en “notarios”.
El magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, durante su discurso de instalación del Encuentro de la Jurisdicción Constitucional, hizo una férrea defensa del constitucionalismo, y criticó los regímenes que a su juicio buscan que las Cortes se conviertan en simples notarios.
“Salvo contadas excepciones, hoy el constitucionalismo viene cerrando filas, de manera valiente y rotunda, frente a los autoritarismos que persiguen la erosión democrática y la instrumentalización de los tribunales constitucionales como simples notarios al servicio del interés personal de un gobernante” sentenció.
Al mismo tiempo, el magistrado Jorge Ibáñez sentenció con preocupación que distintos regímenes están buscando “erosionar” la democracia y poner en riesgo el constitucionalismo.
“El constitucionalismo enfrenta nuevas amenazas: autoritarismos que buscan erosionar la democracia, instrumentalizar a los tribunales o desconocer los derechos fundamentales. Frente a ello, las Cortes o tribunales constitucionales deben responder con independencia, imparcialidad y valentía” dijo el magistrado.
De acuerdo con el magistrado Ibáñez, las Cortes y Tribunales se han convertido en contención de aquellos que “pretenden revertir el orden constitucional para instalar su propio esquema de poder en contra del consenso, la democracia, la pluralidad y el respeto por las instituciones”.