Abren investigación contra Almacenes Flamingo por cobrar intereses más altos de lo permitido

La Superintendencia de Industria y Comercio abrió una investigación contra Almacenes Flamingo por cobrar intereses más altos de lo permitido.

Entre los hallazgos, la entidad descubrió que la empresa cobró “intereses por encima del límite legal. Después de revisar las operaciones de financiación adelantadas por Almacenes Flamingo en noviembre de 2022 y enero de 2024, la Dirección de Investigaciones identificó que las tasas de interés cobradas por esta compañía habrían superado los límites establecidos por la legislación colombiana”, afirmó el supermercado en un comunicado.

Sumado a ello, la SIC señaló que no entregó información mínima obligatoria en los contratos de crédito.

“Al estudiar los contratos de adquisición de bienes y servicios, mediante sistemas de financiación celebrados en enero y noviembre de 2024, la Dirección de Investigaciones encontró que en estos contratos no se habría incluido información necesaria para la toma de decisiones de las y los consumidores, relacionada con la descripción detallada del bien adquirido; las tasas de interés (remuneratoria y moratoria) expresadas como interés efectivo anual, y la tasa máxima legal vigente al momento de la firma del contrato”, señaló la entidad de vigilancia y control.

Esto habría generado que los consumidores pagaran más de lo debido y no contaran con elementos suficientes para la toma de decisiones, al momento de la adquisición de los bienes financiados.

