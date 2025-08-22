Asociados del Deportivo Cali aprobaron la conversión del club a S.A. y la oferta vinculante de IDC

Desde el mediodía de este viernes, 22 de agosto, se llevó a cabo la asamblea extraordinaria del Deportivo Cali ante la crítica situación financiera del club. Allí, los asociados del club aprobaron la conversión de la institución a Sociedad Anónima (S.A.). Así lo anunció el equipo a través de un comunicado.

“En la asamblea extraordinaria realizada en nuestra sede administrativa, los asociados aprobaron la conversión de la Asociación Deportivo Cali a Sociedad Anónima”, señalaron.

En el documento se detalla que dicha decisión se tomó a través de una votación, contando con el respaldo de 738 votos a favor (96,3%).

“Este paso histórico representa un avance fundamental para el futuro de nuestro club y marca el inicio de una nueva etapa”, añadieron.

De otro lado, el equipo ‘azucarero’ también confirmó que los asociados también aprobaron la oferta vinculante del grupo inversor IDC, que quedaría con el mayor porcentaje de las acciones del club.

“Los asociados respaldaron el acuerdo con una votación del 86,6% (685 votos). Este convenio permitirá fortalecer la estructura y proyectar al equipo hacia un crecimiento sostenible, garantizando la sostenibilidad y competitividad en el Fútbol Profesional Colombiano y a nivel internacional”, indicaron.

Asimismo, afirmaron que con la llegada de capital (dinero) al club, este se verá reflejado en mejores instalaciones para las divisiones menores, el fortalecimiento de la plantilla del equipo profesional, desarrollo de proyectos de valor para la hinchada, entre otros.