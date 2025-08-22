Regiones

Avioneta se accidentó en Nechí, Antioquia: el piloto murió en la emergencia

Por ahora no se han esclarecido las causas de la emergencia.

Avioneta: Imagen de referencia Getty Images

Organismos de socorro atienden el siniestro de una avioneta en el corregimiento Santa Anita, del municipio de Nechí, Bajo Cauca antioqueño.

La información preliminar da cuenta de que el piloto de la aeronave es única víctima mortal confirmada.

Por ahora no se han esclarecido las causas de la emergencia. Se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen más detalles.

Noticia en desarrollo...

