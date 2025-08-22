¿Cuál es el punto más bajo en tierra firme del planeta? Se encuentra entre Jordania e Israel

El mar muerto entre Israel y Jordania en el sur oeste de Asia es uno de los mares más interesantes del mundo, es un cuerpo de agua que técnicamente se describe como un lago endorreico salado siendo así el punto más bajo de la tierra y una maravilla natural.

Durante años se pensó que el nivel de este lago iba entre los 400 metros por debajo del nivel del mar, pero por fines comerciales Jordania desvió cauce del río Jordania que desemboca en el norte del mar muerto, esto llevo a que el nivel elevara a unos 430 metros y siguió aumentando un metro anualmente.

Este punto geográfico se encuentra en un desierto así que la lluvia es escasa e irregular, el agua de este es extremadamente salina, estos restos se acumulan mayormente al fondo del mar, gracias a este detalle tiene una alta densidad por lo que mantiene a quienes se bañan en este flotando y genera que sea inhabitable para cualquier tipo de bacteria, peces o planta.

¿Por qué es el punto más bajo en tierra firme?

Dado a que se encuentra en una cuenca tectónica creada por un fenómeno rift, que se refiere a un hundimiento y formación de una depresión haciendo que por su profundidad sea el punto más bajo de tierra firme a nivel del mar, diferente a el punto más profundo de la superficie de la tierra.

Su nombre viene porque cuando lo descubrieron notaron que no era compatible con la vida; es un error geológico similar a la falla en San Andrés en California donde dos placas tectónicas se mueven una al lado de otra.

¿Cuál es la razón de su salinidad?

Al ser un lago sin salida, genera altas tasas de evaporación que ayudan a la salinidad de este cuerpo de agua; contiene una composición única de sales y minerales como magnesio, potasio, calcio y bromo, la creencia general es que estos tienen propiedades terapéuticas que beneficial la piel y el bienestar en el cuerpo.

Si bien la mayor parte de este lago se encuentra en Jordania, también una parte importante pertenece a Israel por lo que se ambos países se han enfocado en darle una gran infraestructura turística para atender a los visitantes, por el clima cálido y seco se forma un paisaje que cambia rápidamente, generando sumideros.

Tiene una longitud de aproximada de 80 kilómetros de norte a sur, cuenta con un ancho de alrededor de 160 km y una superficie que varía dependiendo a los niveles de evaporación de 605 kilómetros cuadrados

Para finalizar, este lugar es de gran importancia arqueológica pues se referencia en diferentes libros de la biblia hebrea y otros textos que permanecen en cuevas cerca de las orillas del mar y son parte de los manuscritos más antiguos conocidos, los esfuerzos de los países en donde se encuentran son cruciales para su preservación ambiental e histórica pensando en generaciones futuras.

Escuche W radio en vivo aquí: