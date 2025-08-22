Defensora del Pueblo anunció que atentado en Cali deja 6 muertos y cerca de 60 heridos

La Defensora del Pueblo, Iris Marín, anunció que de acuerdo con su último reporte recibido, el atentado terrorista ocurrido en Cali, cerca de la base militar Marco Fidel Suárez, deja un balance de 6 personas muertas y cerca de 60 heridos.

“Un rechazo absoluto de parte de la Defensoría del Pueblo a estos hechos, que aparentemente se presentan contra una base militar, pero en realidad todas las víctimas son víctimas civiles. Es en una zona urbana, de clase media en Cali, llamamos a los grupos armados a respetar a la población civil” dijo la defensora Marín.

Asimismo, advirtió que hechos terroristas de este corte criminal habían sido advertidos por medio de una alerta temprana.

Al tiempo, frente al otro hecho terrorista -el derribo de un helicóptero de la Policía en Amalfi (Antioquia) y la muerte de 8 uniformados-cuestionó la voluntad de paz de los grupos armados ilegales, ya que por este atentado se sindica a las disidencias de las Farc de “Calarcá” o al Clan del Golfo.

“Tendremos que definir primero quién es el responsable antes de tomar medidas. Hay formas de verlo, una es que no muestran voluntad de paz y yo creo que los grupos tienen que esmerarse en mostrar voluntad de paz” dijo.

Frente a la intención manifiesta del presidente Gustavo Petro de nombrar organizaciones terroristas a los grupos armados ilegales como las disidencias de las Farc o el Clan del Golfo, dijo que eso “no varía mucho el diagnóstico” porque es sabido que este tipo de organizaciones cometen esos actos violentos.