Gobernador de Antioquia arremete contra la Fiscalía por interceptación a su línea telefónica

Advirtiendo que es víctima de un caso de abuso de poder, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, rechazó la orden de la Fiscalía de interceptar su línea telefónica y la de varios de sus colaboradores en medio de la investigación que se adelanta por la construcción de dos CAI’s en el municipio de Rionegro, cuando él era alcalde.

Rendón señaló que “cuando se ordena afanosamente espiarme, y a algunos de mis colaboradores, para supuestamente investigar unos hechos de hace 6 años (...) es abuso de poder e instrumentalización de la justicia con propósitos ideológicos”.

Queridos paisanos y Colombianos: las escuchas a mi teléfono, a mis conversaciones como Gobernador de Antioquia, por orden de la Fiscal Camargo, son muy graves para la democracia.



Este es un caso que han construido para sacarme del camino e instrumentalizar a la justicia, a fin… — Andrés Julián (@AndresJRendonC) August 21, 2025

El mandatario regional cuestionó el accionar de la fiscal General, Luz Adriana Camargo, quien en una rueda de prensa dijo que Rendón ya estaba imputado; aunque posteriormente la Fiscalía aclaró que se trató de un “lapsus”, el gobernador de Antioquia sugirió que la fiscal estaría hablando desde el deseo.