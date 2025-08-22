Gobernador de Antioquia arremete contra la Fiscalía por interceptación a su línea telefónica
El mandatario regional es investigado por un caso que data de su periodo como alcalde del municipio de Rionegro.
Advirtiendo que es víctima de un caso de abuso de poder, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, rechazó la orden de la Fiscalía de interceptar su línea telefónica y la de varios de sus colaboradores en medio de la investigación que se adelanta por la construcción de dos CAI’s en el municipio de Rionegro, cuando él era alcalde.
Rendón señaló que “cuando se ordena afanosamente espiarme, y a algunos de mis colaboradores, para supuestamente investigar unos hechos de hace 6 años (...) es abuso de poder e instrumentalización de la justicia con propósitos ideológicos”.
El mandatario regional cuestionó el accionar de la fiscal General, Luz Adriana Camargo, quien en una rueda de prensa dijo que Rendón ya estaba imputado; aunque posteriormente la Fiscalía aclaró que se trató de un “lapsus”, el gobernador de Antioquia sugirió que la fiscal estaría hablando desde el deseo.