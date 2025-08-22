Tras la ola invernal, habitantes de Macanal recibieron ayudas de la Unidad de Gestión del Riesgo

Macanal

Más de 100 familias que fueron afectadas por la ola invernal en el municipio de Macanal recibieron ayudas por parte de la Unidad de Gestión del Riesgo de Boyacá.

Recordemos que las fuertes lluvias afectaron varias viviendas en el municipio y gran parte de las vías secundarias y terciarias se cerraron por deslizamientos de tierra. A estas afectaciones se le sumó la caída de banca en Puente Muros que prácticamente los tuvo aislados por varias semanas.

“Hicimos la entrega de ayudas para beneficiar a 86 familias debido a la ola invernal que hemos pasado y algún en un momento que tuvimos un vendaval que nos afectó varias viviendas, obviamente esto gracias a la Unidad de Gestión de Riesgo departamental, al gobernador Carlos Amaya que nos ha tenido en cuenta y que ha estado muy pendiente, aun sabiendo que hay varios municipios que también están bastante afectados pero que enfocan sus esfuerzos y estas ayudas para el municipio de Macanal. Hace unos días también beneficiamos alrededor de 40 familias”, aseguró Leidy Caro, alcaldesa de Macanal.

En los últimos días las lluvias no se han presentado, lo que ha permitido que desde la Administración Municipal se puedan adelantar trabajos de recuperación de las vías.

“Gracias a Dios el clima está mejor, sí tenemos algunas deficiencias o problemáticas en nuestras vías, como pérdidas de banca, pero ya el invierno mermó un poco y el clima mejoró, entonces lo que podemos hacer ahorita es con nuestro equipo de maquinaria arreglar las vías que tenemos y avanzar lo que más podamos porque fueron varios los sectores viales que se vieron afectados por derrumbes, nosotros llegamos a tener casi 10 vías totalmente incomunicadas”, agregó la mandataria.

Por ahora se espera que se pueda reactivar la economía en el municipio, la cual se vio golpeada por la temporada invernal.

“La vía nacional ya está habilitada para que nos visiten, para que vuelvan a esta región bonita del Valle de Tenza, para que vuelvan a Macanal y nos acompañen. Queremos invitar a todos los colombianos a que nos visiten en nuestro Festival del Agua, que se llevará a cabo el 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre”, dijo la alcaldesa.

En total fueron 126 familias del municipio de Macanal que recibieron las ayudas humanitarias que entregó la Unidad de Gestión del Riesgo y la Gobernación de Boyacá.