Un muerto dejó ataque ruso con drones en la región ucraniana de Jarkov y otro en Jerson. EFE/ Rostyslav Averchuk / Rostyslav Averchuk ( EFE )

Un ataque ruso con drones en la localidad de Kurjane, situada en la región ucraniana de Jarkov, causó la muerte de una persona y tres heridos, informó la fiscalía de la zona.

Otra persona también murió en otro ataque perpetrado en la región de Jerson.

El ataque en Jarkov, según la misma fuente, se produjo hacia las cuatro de la madrugada de este viernes (22 de agosto) y afectó a una zona residencial.

Un hombre de 59 años murió en el ataque y tres mujeres de 53, 60 y 62 años sufrieron heridas y un shock psicológico.

La fiscalía ha abierto una investigación preliminar para determinar si el ataque se puede tipificar como un crimen de guerra con el resultado de una persona muerta.

Las autoridades judiciales ucranianas están haciendo esfuerzos por documentar los crímenes de guerra perpetrados por las fuerzas rusas.

En Jerson, una persona murió y otras 17 resultaron heridas como consecuencia de ataques masivos rusos en varias localidades durante el día anterior, según un reporte de la administración militar de la zona.

Las Fuerzas Armadas ucranianas reportaron 157 combates en la línea del frente durante las últimas 24 horas.

