Homicidio en la UPI La Rioja en Bogotá: hubo pelea entre indígenas Emberá

Funcionarios de la Secretaría de Salud, Gobierno, la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación y la Secretaría de Integración Social hacen presencia en la zona.

Imagen de referencia de escena del crimen. Foto: Getty Images. / Katherine Forbes.

Las autoridades de Bogotá hacen presencia en la Unidad de Protección Integral La Rioja, donde permanecen varios indígenas Emberá, luego de que se presentara un homicidio dentro de la Unidad.

En este momento, funcionarios de la Secretaría de Salud, Gobierno, la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación y la Secretaría de Integración Social hacen presencia en la zona, para evitar riesgos ante la situación, ya que hay menores de edad en la zona.

