Fue detenido un investigador del Gaula de la Policía por apropiación de armas incautadas

Un juzgado Penal Militar impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra del subintendente de la Policía John Jeiler Martínez García, por presuntamente apropiarse irregularmente de armas incautadas en diferentes procedimientos policiales.

De acuerdo con las evidencias recopiladas, el investigador del Gaula de la Policía del departamento del Chocó recibió un arma de fuego incautada, tipo pistola calibre 9 mm, marca Taurus, para que la entregara en el depósito transitorio de armas decomisadas. Sin embargo, meses después, el arma fue decomisada en otro allanamiento a un grupo delincuencial de la región.

Por otro lado, en otra diligencia policial en la ciudad de Quibdó, las autoridades incautaron un arma de fuego tipo revólver, calibre 38, marca Smith Wesson. Tras concluir el operativo, el uniformado recibió el arma, la cual tampoco habría sido depositada y, contrario a su obligación, Martínez se habría apropiado del arma.

Ambas investigaciones iniciaron por las denuncias de sus propios compañeros.

