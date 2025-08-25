Millonario costo de los litigios contra el Estado: las pretensiones han aumentado en Gobierno Petro

Un estudio de Anif reveló que los pronunciamientos del Gobierno de Gustavo Petro, en “algunas ocasiones contradictorios o poco consistentes, han contribuido a generar un ambiente de inseguridad jurídica”, que ha llevado a que las demandas admitidas contra el Estado hayan estado creciendo en los últimos años.

“De acuerdo con los registros de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), mientras que entre 2015 y 2020 se mantiene un promedio anual de 13,3 mil demandas activas, esta cifra en 2024 escaló a 69,9 mil. En 2025, tan solo a corte de junio, las demandas ya alcanzaron las 28,7 mil, muy por encima del promedio histórico”, señala el estudio.

De mantenerse este comportamiento en lo que resta del año, el número de casos podría alcanzar los 57,4 mil al cierre de 2025.

Además, el aumento en la litigiosidad contra el Estado ha llevado a que las pretensiones acumuladas hayan aumentado significativamente.

“En 2019 las pretensiones totales alcanzaron los $427 billones ese año, que a precios de junio de 2025 equivaldrían aproximadamente a $620 billones. Por su parte, de acuerdo con lo reportado por la ANDJE, las pretensiones alcanzaron un acumulado de $753 billones a corte del primer semestre de 2025. Con base en lo anterior, se estima un incremento equivalente de $133 billones en términos reales, lo que representa un adicional del 22%”, se lee en el estudio.

A ello agrega que, según las estimaciones, el pasivo de litigiosidad para casos nacionales alcanzaría al menos $29 billones de pesos, equivalentes al 1,6% del PIB. “Este pasivo supera ampliamente los recursos del Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales, que si bien en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025 reporta tener cerca de 6 billones, nuestras cuentas sugieren un saldo menor, y que en la presente vigencia fiscal no ha recibido aportes del Presupuesto General, en línea con lo dispuesto en el Decreto 1523 de 2024”, remató Anif.

Teniendo en cuenta esto, al centro de pensamiento económico le preocupa que el aumento de la inseguridad en el país, los atentados contra la población y decisiones controversiales, como la intervención de las EPS, puedan elevar aún más dicha cifra.

