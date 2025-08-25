Pico y placa Bogotá 2025: así operará la medida del 25 al 31 de agosto, última semana del mes

Bogotá

El pico y placa es una medida de restricción vehicular que se aplica en Bogotá con el fin de reducir la congestión y la contaminación ambiental. Desde enero de 2023, el pico y placa funciona bajo el modelo de placas pares e impares, que consiste en que los vehículos particulares solo pueden circular en días alternos, según el último dígito de su placa.

Esta medida rige de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 9:00 p.m., y tiene algunas excepciones para vehículos eléctricos, híbridos, de transporte escolar y de personas con discapacidad, entre otros. Según la Secretaría de Movilidad, el objetivo del pico y placa es mejorar la movilidad, incentivar el uso del transporte público y fomentar la cultura ciudadana.

¿Cómo opera el pico y placa en Bogotá?

Días impares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5.

Días pares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.

Así las cosas, le contamos cuál será el pico y placa para la última semana de agosto.

Así será el pico y placa para vehículos particulares en Bogotá del 25 al 31 de agosto

Ahora, recuerde que usted puede tener una excepción si paga el pico y placa solidario. En W Radio le contamos todo lo que debe saber de este tipo de permiso.

Semana del 25 al 31 de agosto

Lunes 25 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 Martes 26 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 Miércoles 27 de agosto : Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 Jueves 28 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 Viernes 29 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 Sábado 30 de agosto: No aplica la medida de pico y placa.

No aplica la medida de pico y placa. Domingo 31 de agosto: No aplica la medida de pico y placa.

¿Qué es el pico y placa solidario en Bogotá?

La Secretaría de Movilidad de Bogotá explica en su página web que el pico y placa solidario es “una medida que permite adquirir voluntariamente un permiso diario, mensual o semestral para circular en Bogotá sin la restricción del pico y placa”.

Adicionalmente, la misma entidad resalta que el dinero recaudado por medio de estos permisos “está destinado a la financiación, el fortalecimiento y el mejoramiento de la calidad del Sistema Integrado de Transporte Público de la ciudad“.

Link para realizar la solicitud y paso a paso

Tenga en cuenta que usted puede hacer la solicitud netamente en línea, haciendo clic en este enlace: https://picoyplacasolidario.movilidadbogota.gov.co/Inicio

Allí deberá hacer clic (si desea conocer el instructivo) en el apartado en donde dice ‘Paso a paso, inscripciones, personas naturales’.

Finalmente, en la parte baja de la página le saldrá el recuadro en donde deberá iniciar su solicitud. Ponga sus datos e inice.

Cuando haya completa el formulario en su totalidad le aparecerá el costo de su permiso, si se encuentra de acuerdo con este, en la parte inferior de la página le aparecerá la opción de registrar y enviar.

Lo siguiente que debe realizar es el pago del monto previamente mencionado, este pago lo puede realizar a través de PSE (Pagos Seguro Electrónicos)

Después de que el pago ya haya sido aprobado, deberá hacer el “módulo de sensibilización” de acuerdo con la alcaldía, este apartado consiste en ver videos sobre el transporte público, ambiente, seguridad vial, entre otros, y responder preguntas sobre su contenido. Realizar este proceso toma un tiempo de 30 minutos aproximadamente.

Con esto ya habría efectuado todo el proceso de registro y pago del permiso de excepción de pico y placa, lo podrá utilizar a partir de la fecha que haya designado en el paso número dos.

¿Cuál es el precio del pico y placa solidario en Bogotá 2025?

La Secretaría de Movilidad del distrito explica en su página web que, como tal, no hay un precio fijo porque este mismo depende de características del vehículo como las siguientes:

El precio base, de acuerdo con la duración del permiso;

Un factor ambiental, el cual depende del tipo de combustible, el modelo del auto y su cilindraje;

El avalúo comercial del vehículo;

Un factor por municipio de registro del vehículo, donde los automotores matriculados en Bogotá tienen el factor más bajo.

¿Cómo saber cuánto tiene que pagar?

La entidad cuenta con un simulador en su página web. Allí usted podrá rellenar los datos y ver en cuánto le saldría el precio de su permiso de pico y placa solidario.