Subieron a 5 los periodistas gazatíes muertos en el ataque israelí contra el hospital Nasser

El número de periodistas asesinados este lunes en el bombardeo israelí contra el Hospital Nasser, en el sur de Gaza, aumentó a cinco, después de que un reportero independiente, que trabajaba para diferentes medios, sucumbiera a sus heridas.

El fallecido ha sido identificado como el periodista Ahmed Abu Aziz, quien trabajaba como periodista para la Red Quds Feed y otros medios de comunicación, detalló en un comunicado la oficina de comunicación del Gobierno de Hamás.

Como Aziz, fueron asesinados hoy otros cuatro compañeros que trabajaban para medios internacionales: Hossam Al Masri (camarógrafo de la agencia de noticias Reuters), Mohamed Salama (camarógrafo de la cadena catarí Al Jazeera), Mariam Abu Daqqa (informadora de la agencia estadounidense AP) y Moaz Abu Taha (freelance).

En imágenes retransmitidas en directo desde el hospital se ve a un grupo de personas en el descansillo de la escalera de incendios del último piso del Nasser, cuando se produce una explosión y todo se llena de humo.

“La Oficina de Medios del Gobierno condena enérgicamente los ataques, asesinatos y persecuciones sistemáticas contra periodistas palestinos por parte de la ocupación israelí”, denunciaron en el comunicado las autoridades de Hamás, que exigieron la intervención internacional para detener el genocidio y proteger a los periodistas.

Desde octubre de 2023, 245 periodistas, informadores e ‘influencers’ han sido asesinados, según las autoridades gazatíes. De acuerdo con el Ministerio de Sanidad gazatí, más de 62.700 personas han muerto en toda la Franja, alrededor de un tercio de ellos niños.

